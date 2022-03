Russie: ces habitants qui veulent quitter leur pays à cause des sanctions économiques

Un avion de la compagnie Aeroflot décolle de l'aéroport de Moscou. (Image d'illustration) REUTERS/Maxim Shem

Les lourdes sanctions économiques, l'isolement politique et la crainte d'un régime de plus en plus répressif poussent des milliers de Russes à quitter leur pays. Si leur nombre est dérisoire par rapport aux 2,5 millions de personnes qui ont fui l'Ukraine, cette immigration pourrait être une des premières vagues de départs dus à la dégradation de la liberté politique et aux difficultés économiques en Russie.