[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: suivez nos dernières informations en direct

Au dix-neuvième jour de l'invasion de l'Ukraine, lundi 14 mars, Kiev se prépare à livrer bataille, tandis que Marioupol espère l'arrivée d'un convoi humanitaire. Le CICR a mis en garde contre « un scénario du pire » dans la ville assiégée du sud-est de l'Ukraine. Jusque-là relativement épargné, des bombardements ont frappé l'Ouest, non loin de la frontière polonaise.

Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Sur le terrain, une base militaire de l'Ouest, près de la frontière polonaise, a été bombardée ce dimanche matin. Les frappes, qui visaient le centre d'entraînement militaire de Yavoriv, ont fait des dizaines de victimes.

► Les forces russes tentent toujours d'encercler Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis une « défense acharnée ».

► Plus au sud, des bombardements dimanche matin et après-midi ont fait plusieurs morts à Mykolaïv, dernier verrou avant le port d'Odessa.

► Marioupol, toujours assiégée, attendait l'arrivée dimanche d'un convoi d'aide humanitaire resté bloqué à un barrage russe, samedi. Plus de 2 100 habitants de Marioupol ont été tués depuis le début de l'offensive, selon la mairie de la ville. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) met en garde contre « un scénario du pire ».

► L'alimentation électrique du site nucléaire de Tchernobyl a été rétablie selon l'agence nucléaire ukrainienne Energoatom.

► Un journaliste américain a été tué à Irpin, dans la banlieue de la capitale ce dimanche. Un autre reporter a été blessé.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

00h28 : Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu dimanche soir avec ses homologues américain et ukrainien. Emmanuel Macron et Joe Biden « se sont accordés pour renforcer les sanctions déjà prises à l'égard de la Russie, apporter leur soutien à l'Ukraine et prendre de concert toutes les initiatives utiles à l'arrêt des combats », a indiqué l'Élysée. Lors de son entretien avec Volodymyr Zelensky, le président français lui a détaillé les mesures décidées par l'Union européenne lors du sommet de Versailles concernant l'aide à apporter à l'Ukraine. « Les deux chefs d'État ont échangé sur la suite des négociations entre la Russie et l'Ukraine », était-il ajouté dans le communiqué de l'Élysée.

00h01 : Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire française (ASN) qui préside également le réseau des autorités de sûreté nucléaire d'Europe de l'Ouest (Wenra), s'inquiète de la « fragilisation » de la sûreté nucléaire dans l'Ukraine en guerre. « La première question me paraît être la fragilisation de la sûreté, que ce soit à cause des coupures d'alimentation électrique ou à cause des difficultés éprouvées par les personnels pour exercer leur mission », estime Olivier Gupta dans un entretien au quotidien économique français Les Echos daté de lundi.

