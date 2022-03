La Finlande subit des perturbations de GPS, certains pointent la Russie du doigt

La perturbation du réseau GPS en Finlande peut surtout poser des problèmes à l'aviation, mais également d'accès aux services d'urgence, surtout dans le Nord. Ici, un avion de la compagnie Finnair part de Manchester, au Royaume-Uni, le 4 septembre 2018 (photo d'illustration). © Phil Noble, Reuters

Texte par : Frédéric Faux 2 mn

La Finlande connaît depuis plusieurs jours des perturbations de son réseau GPS, soit une possible conséquence collatérale de la guerre en Ukraine. Car pour les experts, il n’y a guère de doute : la Russie est à la manœuvre. Si cela pose problème surtout au trafic aérien, cela entraîne également de sérieuses complications dans ce pays très peu peuplé et aux conditions de vie et d’accès difficiles, notamment pour les éleveurs ou les secouristes.