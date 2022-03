La Suède se dote d'un plan pour lutter contre la hausse du prix des carburants

En Suède, le prix du diesel est le plus élevé au monde (image d'illustration).

La Suède, pays du monde où le diesel est le plus cher, a rejoint la liste des pays qui veulent lutter contre la hausse des prix des carburants. Le gouvernement vient de présenter un plan de 1,3 milliards d'euros qui prévoit notamment une baisse des taxes. Problème : il ne va commencer qu’en juin.

Avec notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux

Il n’y a pas eu en Suède de manifestations massives contre la hausse du prix des carburants. Mais dans ce pays où les prix de l’essence et surtout du diesel battent des records mondiaux, la coupe était pleine.

Le gouvernement a donc annoncé lundi 14 mars un paquet de mesures d’un montant de 1,3 milliards d’euros. Sur ce total, 400 millions seront consacrés à une réduction des taxes et au paiement d’une prime de 100 à 150 euros pour les propriétaires de voiture, en fonction de leur région de résidence.

Quatre cents autres millions seront dédiés au financement de bonus supplémentaires pour l’achat d’un voiture électrique.

L’objectif est aussi d’améliorer le pouvoir d’achat dans d’autres domaines. Les allocations logement seront augmentées, et les taxes sur l’électricité seront abaissées au centre et au sud du pays, où le prix du kilowatts heure est le plus élevé.

Pour un gouvernement qui n’a pas l’habitude de grever son budget, l’effort est conséquent, mais il risque d’être un peu tardif : ce plan n’entrera en vigueur qu’en juin.

Le ministre des Finances Mickael Damberg a déjà prévenu les Suédois : ces aides ne seront pas suffisantes pour compenser toutes les hausses, mais elles permettront au moins d’atténuer leurs effets.

