Le Premier ministre polonais appelle à geler les actifs de l'État russe en Occident

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre norvégien à Oslo le 8 mars 2022. © AP - Stian Lysberg Solum

Texte par : RFI

En Pologne, le Premier ministre Mateusz Morawiecki a appelé à geler les actifs de l’État et des oligarques russes en Occident à l’issue d’une réunion avec ses homologues lituanien et ukrainien. Ces actifs doivent être utilisés pour reconstruire une Ukraine souveraine et indépendante, a déclaré le chef du gouvernement polonais, appelant une nouvelle fois à prendre davantage de sanctions contre la Russie.