Moldavie: à Chisinau, la solidarité des habitants pour accueillir les réfugiés ukrainiens

Près de 2,7 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de la guerre. Une partie est entrée dans le petit pays voisin, la Moldavie. Ceux qui ont décidé d'y rester représentent aujourd'hui 4% de la population moldave. Si le pays a appelé les pays européens à l'aide, au quotidien les Moldaves tiennent à accueillir leurs frères ukrainiens.

Avec notre envoyée spéciale à Chisinau,Oriane Verdier

« Chers Ukrainiens, nous sommes avec vous et nous vous offrons gratuitement du thé et du café » : malgré ce message écrit sur fond bleu et jaune, Marina tient à payer pour son Latte dans cette petite échoppe de Chisinau. Elle est arrivée il y a une semaine de Kiev.

« J'ai appris aujourd'hui que dans les transports en commun nous pouvions voyager gratuitement, rapporte Marina. C'est agréable de savoir que quelqu'un prend soin de nous. La Moldavie est un autre pays mais nous avons été frères dans l’ancienne famille soviétique. Ma fille est gymnaste et ses nouveaux camarades ici partagent avec elle le matériel. Ils la soutiennent pour qu’elle ne désespère pas. Nous sommes reconnaissants à la Moldavie de nous avoir reçu comme ça. »

Dans sa petite cabane de bois, Lucia, la vendeuse, acquiesce : « Nous offrons aux Ukrainiens du café et du thé parce qu'ils sont nos voisins et que nous devons les aider. On ne sait jamais ce qui pourrait nous arriver. Nous pensons qu’il faut aider ceux qui sont dans le besoin. Sincèrement, j’ai peur parce que chez eux aussi on leur disait que tout allait bien aller et un beau jour ils se sont réveillés et rien n’allait plus. Donc je crois qu’il faut aider, vous ne savez jamais ce qui peut vous arriver. »

Deux Ukrainiens sont également en formation pour servir le café dans une autre échoppe de la ville. Même si, comme le reconnait Lucia, trouver un travail ici n'est pas chose aisée, même pour un Moldave.

