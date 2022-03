édition spéciale

Ukraine: le soutien aux réfugiés

Édition spéciale : soutien aux réfugiés ukrainiens. © Studio graphique FMM

Texte par : Romain Auzouy | Stéphanie Antoine 1 mn

En deux semaines, plus de 2,5 millions d’Ukrainiens ont fui leur pays. Comment s’organise l’accueil de ces personnes dans les pays frontaliers ? RFI et France 24, qui ont déployé depuis le début du conflit des équipes éditoriales dans la région, proposent une émission spéciale ce lundi de 18h à 19h, heure de Paris (17-18h TU) pour faire le point sur la situation des réfugiés et les opérations de solidarité, avec des invités, des reportages et des interventions en direct des envoyés spéciaux.