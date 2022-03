Guerre en Ukraine: 1,4 million d'enfants ont fui depuis le début de l'offensive russe

Jamais un conflit n'avait déplacé autant de personnes en si peu temps depuis la Seconde Guerre mondiale alerte ce mardi 15 mars, l'Unicef. L'agence des Nations unies pour l'enfance affirme que toutes les secondes, un enfant ukrainien devient un réfugié. Et le pire est peut-être encore à venir.

De notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Le porte-parole de l'Unicef, James Elder, a passé plusieurs jours dans la ville ukrainienne de Lviv, près de la frontière polonaise. L’hôpital croule déjà sous les blessés. Parmi eux des enfants.

Il y a quelques jours, une soixantaine sont ainsi arrivés depuis Kiev. Débordés, les médecins sont désormais obligés de trier les patients pour pouvoir en sauver le maximum : « Les pédiatres utilisent un système d'autocollants. Un autocollant vert sur un enfant, ça veut dire qu'il est blessé mais qu'il peut attendre. S'il est rouge, ça veut dire qu'il a besoin d'être pris en charge immédiatement. Et s'il est noir, ça veut dire qu'il est vivant. Mais qu'on ne doit pas lui consacrer du temps parce qu'il va mourir quoi qu'il advienne... Voilà ce que les médecins ukrainiens doivent faire quand ils reçoivent des enfants blessés à Kiev, Kharkiv ou Lviv...», a expliqué James Elder lors d'un point de presse régulier.

L'Unicef s'inquiète aussi du nombre croissant de séparations de ces enfants avec leur famille et les risques liés au trafic d'être humains et d'exploitation sexuelle. Des scènes déjà vues dans d'autres conflits, notamment en Syrie. La Syrie, qui reste à ce jour, la plus grave crise de déplacés au monde. À un détail près : si 275 000 Syriens ont fui leur pays pendant les 18 premiers mois de la guerre, il n'a fallu que 20 jours de conflit en Ukraine pour jeter près de 3 millions de personnes sur les routes de l'exil.

L'intégralité de notre suivi quotidien et en direct de la guerre en Ukraine. © Studio graphique FMM

