Guerre en Ukraine: le Royaume-Uni accentue la pression sur plus de 350 personnalités russes

Les oligarques sanctionnés par Londres détiennent à eux seuls une fortune estimée à 120 milliards d’euros. Le gouvernement britannique vient de viser plus 350 nouvelles personnalités, après avoir interdit les exportations de produits de luxe vers la Russie.

Avec notre correspondante à Dublin, Emeline Vin

Sur la liste des personnalités sanctionnées ce mardi 15 mars, l’ancien président Dimitri Medvedev, le général Sergueï Choïgu et Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

C’est donc un millier d’individus et d’entités russes et biélorusses qui ont leurs avoirs gelés et interdiction de voyager au Royaume-Uni. Avec cette nouvelle mesure, Londres s’aligne avec les États-Unis et l’UE, quelques heures après l’entrée en vigueur d’une loi d’exception qui accélère l’imposition de sanctions. Depuis plusieurs semaines, la lenteur britannique à viser les personnalités fortunées de Russie faisait l’objet de critiques, de la part des citoyens, de l’opposition et même de certains conservateurs.

Dans le même temps, le Royaume-Uni interdit les exportations vers la Russie de produits de luxe – œuvres d’art, véhicules, haute couture. Moscou importe chaque année pour 3 milliards et demi d’euros de ce genre de produits.

La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss promet ce mardi de continuer à isoler l’économie russe pour « assécher les financements de la machine de guerre » de Vladimir Poutine.

