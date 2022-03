Guerre en Ukraine: les Premiers ministres polonais, tchèque et slovène en visite à Kiev

C’est un signal de soutien envoyé à l’Ukraine. Les Premiers ministres de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovénie sont partis pour la capitale, Kiev, ce 15 mars au matin. Mateusz Morawiecki, Petr Fiala et Janez Jansa y rencontrent le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour présenter un vaste ensemble de mesures de soutien à l’État et au peuple ukrainien. « L’ Europe doit envoyer un signal fort pour la paix », a indiqué le porte-parole du gouvernement polonais, Piotr Muller

Avec notre correspondante à Varsovie, Sarah Bakaloglou

C’est vers 8 h du matin, le 15 mars 2022, que les trois Premiers ministres polonais, slovène et tchèque ont traversé la frontière en train entre la Pologne et l’Ukraine, accompagnés également par Jaroslaw Kaczynski, homme fort du pays et à la tête du parti Droit et justice. Le chef du cabinet de M. Morawiecki, Michal Dworczyk, a précisé que le train avait dépassé Lviv peu après 11 h TU.

Une visite discrètement préparée

Lors d’une conférence de presse ce matin, le chef du cabinet du Premier ministre polonais, a déclaré que la délégation représentait de facto l’Union européenne et le Conseil européen. Une visite préparée dans la plus stricte discrétion depuis plusieurs jours, a-t-il précisé, ajoutant que la décision avait été prise lors du Sommet de Versailles, mais que le déplacement avait ensuite été préparé par Mateusz Morawiecki, qui a consulté dans la nuit de lundi à mardi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel.

« Notre devoir »

Interrogé sur la liste des participants, le chef de cabinet du Premier ministre a déclaré que la visite n’était pas secrète, la décision de participer revenant individuellement à chaque dirigeant européen. Varsovie ne cache pas son inquiétude pour la Pologne et pour l’Europe face à l’invasion russe en Ukraine. Encore aujourd’hui, Mateusz Morawiecki a rappelé les mots de l’ancien président Lech Kaczynski en 2008 lors de la guerre en Géorgie : « Aujourd’hui la Géorgie, demain l’Ukraine, puis les États baltes, et enfin ce sera peut-être mon pays, la Pologne »... « C’est notre devoir d’aller où l’histoire est en train d’être faite », a ajouté Mateusz Morawiecki, « car il s’agit de l’avenir de nos enfants qui méritent de vivre dans un monde libre de la tyrannie ».

