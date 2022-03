Guerre en Ukraine: un journaliste de Fox News et sa «fixeuse» ukrainienne tués près de Kiev

Un cameraman irlandais de Fox News et sa « fixeuse » ont été tués alors qu'ils couvraient la guerre en Ukraine, a annoncé ce mardi la chaîne de télévision américaine, évoquant un « jour déchirant » pour le média et pour tous les journalistes.

Pierre Zakrzewski accompagnait le journaliste Benjamin Hall, blessé lorsque leur véhicule a été la cible de tirs lundi à Horenka, près de Kiev, a indiqué la PDG de Fox News Media, Suzanne Scott, dans un communiqué. Selon des médias locaux et l'organisation Reporters Sans Frontières, la journaliste ukrainienne Oleksandra Kuvshinova, qui était « fixeuse » (contact local qui assiste des journalistes en mission) pour l'équipe de Fox News, a également été tuée dans l'attaque.

Basé à Londres, Pierre Zakrzewski se trouvait en Ukraine depuis le mois de février. C'était « un photographe de guerre qui a couvert pratiquement tous les événements internationaux pour Fox News, de l'Irak à l'Afghanistan en passant par la Syrie », a expliqué Suzanne Scott.

Il avait été récompensé en décembre par un prix interne à Fox News, notamment pour avoir « joué un rôle clé dans l'évacuation de nos pigistes afghans et de leurs familles après le retrait américain » du pays, a souligné la cheffe de la chaîne.

Pierre Zakrzewski « risque sa vie dans les zones de conflits pour faire des reportages pour Fox News. Il produit, édite et filme sans repos et sous une pression immense », avait à l'époque affirmé un présentateur vedette de la chaîne, Bill Hemmer. Il avait salué ses « connaissances inestimables » et son « éthique de travail impeccable ».

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin s'est dit « profondément choqué et triste par la mort du citoyen et journaliste irlandais Pierre Zakrzewski », dans un message sur Twitter. Il a également condamné « cette guerre aveugle et immorale de la Russie contre l'Ukraine ».

