Hongrie: l’Ukraine «s’invite» à la fête nationale et dans la campagne des législatives

Les partisans de Viktor Orban célèbrent la fête nationale et manifestent contre la guerre en Ukraine. Le 15 mars 2022. AFP - FERENC ISZA

La Hongrie célébrait mardi sa fête nationale. Le 15 mars est l’anniversaire de la rébellion des Hongrois contre l’empire autrichien en 1848. À deux semaines et demi des élections législatives prévues le 3 avril prochain, Le Premier ministre hongrois Viktor Orban et son adversaire Peter Marki-Zay ont organisé deux marches rivales. Plus de 100 000 partisans de Viktor Orban ont défilé pour la « marche de la paix », tandis que, dans le camp adverse, la foule était moindre : plusieurs milliers de sympathisants de l’opposition avaient fait le déplacement.