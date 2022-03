La Russie face au paiement de la première échéance de sa dette depuis l'invasion de l'Ukraine

Des billets et des pièces en rouble, la monnaie russe. (Illustration).

Ce mercredi 16 mars marque la première échéance pour la Russie dans le cadre du paiement de sa dette, après l'invasion de l'Ukraine. Comment le pays va honorer, ou pas, ce premier versement de 117 millions de dollars à ses créanciers ? S'il paye en rouble, ce que souhaite Vladimir Poutine, une dette libellée en dollars, le pays sera de facto en défaut de paiement.

Lundi 14 mars, le Kremlin a accusé les pays étrangers de créer une situation artificielle de défaut de paiement en raison des sanctions qui pèsent sur le pays. Les réserves détenues à l'étranger, environ 300 milliards de dollars, sont en effet gelées, mais le pays a largement les moyens de payer. Les réserves de devises de la Russie se montent, en effet, à plus de 600 milliards de dollars, dont la moitié est détenu à l'étranger. Le pays possède également une réserve d'or de 137 milliards d'euros et un fond souverain qui est estimé entre 170 et 200 milliards de dollars.

Deux milliards de dollars à rembourser en avril

Depuis deux décennies et surtout depuis la crise de 2014, Moscou s'est en effet efforcé de se constituer une santé financière irréprochable, un défaut de paiement serait donc une situation inédite pour un pays qui n'est pas en difficulté. Et les conséquences, sur le long terme, désastreuses pour la Russie : beaucoup de pays refuseraient de lui prêter à nouveau de l'argent et le pays serait banni des marchés financiers.

Lors du dernier défaut de paiement en 1998, il a fallu attendre douze ans pour que la Russie puisse revenir emprunter sur les marchés. Le moment de vérité pour la Russie sera sûrement le 4 avril prochain quand elle devra rembourser un nouvel emprunt, obligataire celui-ci, d'un montant de deux milliards de dollars.

La Russie a de quoi résister Marc Touati, économiste, et président Fondateur du cabinet ACDEFI

