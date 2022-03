La Slovaquie expulse des diplomates russes pour cause d’espionnage lié à l’Ukraine

La Slovaquie a décidé d’expulser trois diplomates russes après des révélations sur les activités de membres de l’ambassade de Bratislava. Dans cette affaire, deux personnes ont été mises en examen pour espionnage au profit de la Russie, dans ce pays qui a une frontière commune avec l’Ukraine.

Avec notre correspondant à Prague, Alexis Rosenzweig

« J’ai dit à Moscou que tu étais un bon garçon ». Ce sont par ces mots prononcés par l’attaché militaire de l’ambassade russe que commence une vidéo diffusée par le média slovaque Denik N. Avec lui, l’un des rédacteurs d’un site de désinformation bien connu se montre enthousiaste et motivé, prêt à aller glaner des informations jusqu’au ministre de la Défense. Il reçoit 1 000 euros en liquide des mains du diplomate russe sur la vidéo publiée mardi.

La police slovaque a donné des noms très russes à ses récentes opérations, « Katioucha » et « Matriochka », et d’après le parquet l’enquête a permis de mettre pour l’instant en examen deux citoyens slovaques, l’homme qu’on voit sur cette vidéo, et un autre qui faisait partie de la direction d’une académie militaire.

La Slovaquie hôte des troupes de l’OTAN

Le procureur spécial Daniel Lipšic a précisé en conférence de presse que les renseignements obtenus par la partie russe concernaient notamment l’Ukraine voisine. La Slovaquie, membre de l’Otan, doit accueillir dans les prochaines semaines des troupes de plusieurs pays pour la formation d’un groupement tactique près de la frontière ukrainienne.

Le ministère slovaque de la Défense vient quant à lui de prévenir que selon des renseignements obtenus par Bratislava, l’armée russe envisagerait de bombarder l’aéroport ukrainien d’Oujgorod, situé à deux kilomètres seulement de la frontière slovaque.

