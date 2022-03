Les États de l'UE trouvent un accord de principe pour une taxe carbone aux frontières

Les États membres de l'Union Européenne entérinent leur feuille de route sur le projet de mécanisme carbone aux frontières. La fameuse « taxe carbone » est enfin en vue et elle doit permettre de ne pas importer en Europe de produits qui ne respectent pas les normes européennes de fabrication ou en tout cas de compenser leur empreinte carbone

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Un texte de compromis a été approuvé à une large majorité, même si certaines modalités divisent encore les 27. Après la décision de principe des 27 ministres des Finances, il faudra encore procéder à quelques ajustements et ils ne seront pas mineurs.

La taxe carbone commencera ainsi progressivement à être prélevée entre 2023 et 2025. Selon l’accord de principe de ce mardi, ce seront les importations de « produits à plus haute intensité de carbone » qui seront visés, c’est-à-dire ceux qui nécessitent le plus d’énergie et de matériaux polluants pour leur fabrication. Sur la liste européenne figurent ciment, aluminium, engrais, acier et production d’énergie électrique. Seront taxées toutes les importations d’une valeur supérieure à 150 Euros.

Ce « mécanisme d’ajustement carbone aux frontières » – c’est son nom de baptême – va fonctionner en parallèle avec l’actuel système d’échange de quotas d’émissions de CO2 qui lui est un mécanisme interne à l’Union européenne. Et c’est sur ce point-là que des arbitrages politiques doivent encore être trouvés.

Certains pays réclament pour l’instant le maintien des quotas. De manière à être certains et que la nouvelle taxe carbone aux frontières permettra effectivement de faire payer aux produits importés le coût véritable de leur production en CO2 afin que les producteurs européens ne retrouvent pas pénalisés.

