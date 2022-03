Des milliers de réfugiés ukrainiens refusent d'abandonner leurs animaux de compagnie

Parmi les quelque trois millions de personnes ayant déjà fui la guerre en Ukraine, de nombreux réfugiés ont décidé d'emmener avec eux leur animal de compagnie, ce qui a déclenché un élan de solidarité en Pologne.

Avec notre envoyée spéciale Cracovie, Murielle Paradon

La gare de Cracovie est bondée, des réfugiés ukrainiens arrivent de la frontière et attendent un train pour une autre destination. Assis au milieu des paquets et des valises, certains tiennent sur leurs genoux, leur chien ou leur chat qu’ils ont ramené avec eux d’Ukraine.

« On n’avait personne à qui laisser notre chien, alors on l’a emmené », explique Irina, accompagné de ses deux adolescents, qui tient en laisse Archie, son bouledogue qu’elle n’aurait abandonné pour rien au monde « Pour nous, c’est un membre de la famille, on ne pouvait pas l’abandonner. »

Dans la gare, des bénévoles distribuent des sandwichs aux réfugiés ou des cartes SIM pour téléphoner. Mais un stand attire l’attention. Il est dédié entièrement aux animaux domestiques et il y a foule. Ce qui laisse Bartosz, un bénévole, un peu perplexe

« Ce sont des dons, de la nourriture pour les chiens, les chats, les oiseaux, les hamsters, il y a des jouets, tout ce dont les animaux ont besoin. Je n’imaginais pas ça quand je suis venu proposer mon aide aux réfugiés, et on m’a attribué ce stand », confie Bartosz, qui explique être surpris par le nombre de dons.

Des organisations se mobilisent également pour aller chercher certains animaux de l’autre côté de la frontière, en Ukraine, afin de les rendre à leurs propriétaires.

