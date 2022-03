[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: la Pologne demande une «mission de paix» de l'Otan

Au 21e jour de l'invasion de l'Ukraine, plusieurs quartiers du centre de Kiev sont touchés par des frappes. La quatrième session de pourparlers s'est achevée ce mardi 15 mars. « Les positionslors des négociations semblent plus réalistes », a commenté Volodymyr Zelensky. Les Premiers ministres polonais, tchèque et slovène ont rencontré à Kiev le président ukrainien.

Publicité Lire la suite

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Article mis à jour régulièrement, cliquez sur ce lien pour rafraîchir.

Les points essentiels :

► Plusieurs quartiers du centre de Kiev ont été la cible de frappes et au moins quatre personnes ont été tuées. Un couvre-feu de 36 heures a été décidé à partir de mardi soir.

► La quatrième session de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine s'est arrêtée ce mardi, après une première journée de discussions en visioconférence lundi. Les pourparlers reprendront mercredi 16 mars.

► Les Premiers ministres polonais, tchèque et slovène ont rencontré à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Pologne a aussi demandé une « mission de paix » de l'Otan.

► « Il faut reconnaître » que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'Otan, dit Volodymyr Zelensky, en visioconférence durant une réunion des dirigeants des pays de la « Joint Expeditionary Force », une coalition menée par la Grande-Bretagne.

► 20 000 personnes ont pu quitter mardi Marioupol via des couloirs humanitaires. Lundi, quelque 210 voitures avaient pu sortir de cette ville portuaire, assiégée et bombardée depuis près de deux semaines.

► Plus de 3 millions personnes ont fui l'Ukraine depuis le 24 février, selon l'Organisation internationale des migrations (OIM).

► Le Sénat condamne à l'unanimité Poutine comme criminel de guerre

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

0h30 : Le Sénat condamne à l'unanimité Poutine comme criminel de guerre

Le Sénat américain a adopté à l'unanimité mardi une résolution condamnant le président russe Vladimir Poutine comme criminel de guerre, une rare démonstration d'unité au sein d'un Congrès profondément divisé. La résolution, présentée par le sénateur républicain Lindsey Graham et soutenue par les sénateurs des deux partis, encourage la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye et d'autres nations à cibler l'armée russe dans toute enquête sur les crimes de guerre commis lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

« Tous les membres de cette chambre se sont unis, les démocrates et les républicains, pour dire que Vladimir Poutine ne peut pas échapper à être tenu pour responsable pour les atrocités commises contre le peuple ukrainien », a déclaré le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer.

0h05 : La Pologne demande une « mission de paix » de l'Otan pour aider l'Ukraine

« Je crois qu'il faut une mission de paix de l'Otan, voire éventuellement d'une structure internationale plus large, mais une mission qui sera en mesure de se défendre et qui agira sur le territoire ukrainien, qui se trouvera sur le territoire de ce pays avec l'accord du président et du gouvernement ukrainiens et ce ne sera pas une mission sans défense », a déclaré mardi soir à Kiev le vice-Premier ministre polonais Jaroslaw Kaczynski. « Cette mission ne peut pas être une mission désarmée. Elle doit chercher à fournir une aide humanitaire et pacifique en Ukraine », a-t-il précisé, cité par l'agence de presse polonaise PAP.

Le vice-Premier ministre a participé, aux côtés des Premiers ministres polonais, tchèque et slovène, à une rencontre dans la soirée avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre Denys Chmygal. Il s'agit de la première visite de dirigeants étrangers à Kiev depuis le début de l'attaque russe le 24 février. Elle « s'efforcera d'instaurer la paix, de fournir une aide humanitaire, mais en même temps elle sera protégée par des forces appropriées, des forces armées », a dit le Polonais, qui est aussi le chef du parti conservateur au pouvoir en Pologne et passe pour le principal stratège de la politique gouvernementale.

L'intégralité de notre suivi quotidien et en direct de la guerre en Ukraine. © Studio graphique FMM

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne