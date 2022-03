Italie: sur le point d'achever son premier parc d'éoliennes flottantes en Méditerranée

Implanté au fin fond de la Botte, dans la région des Pouilles, le parc est un symbole d'espoir pour ce pays qui importe la quasi-totalité du gaz qu'il consomme, dont 46 % de la Russie, et qui est durement touché par une crise énergétique aggravée par la guerre en Ukraine.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

14 ans après le début des travaux, les premières éoliennes flottantes commencent à pointer au large des côtes des Pouilles. Le parc Beleolico, qui devrait être inauguré au mois de mai, s'étendra jusqu'au port de Tarente, la ville qui abrite la plus grande et polluante aciérie d'Europe.

Selon la société Renexia qui gère le parc, ses dix turbines seront en mesure d'alimenter en énergie quelque 21 000 foyers. Renexia a aussi un projet de parc flottant de 190 turbines, au large de la Sicile. Il pourrait couvrir les besoins en énergie de plus de trois millions de familles. Mais ce projet, décrié par des associations écologistes qui craignent que les installations ne défigurent le paysage, n'est pas près de décoller.

Remplacer le gaz par l'éolien ?

En revanche, le gouvernement, qui a pour objectif de cesser d'importer du gaz de Russie d'ici à 2025, a donné son feu vert à la réalisation de six nouveaux parcs éoliens terrestres, de la Sardaigne à la Basilicate dans le sud de l'Italie.

Les projets offshore sont plus complexes : la profondeur moyenne des eaux méditerranéennes est bien plus élevée que dans d'autres régions comme la Mer du Nord, rendant les installations arrimées aux fonds marins plus complexes et coûteuses.

Le gouvernement italien s'est aussi engagé à simplifier les démarches bureaucratiques pour les sociétés qui veulent investir dans les énergies renouvelables. À ce jour, le pays pointe au 5e rang européen en termes d'installations éoliennes à terre, avec une capacité de production de 11 000 mégawatts.

