Reportage

Guerre en Ukraine: que deviennent les femmes et les enfants réfugiés en Pologne

Audio 03:19

A Cracovie, le Touron Arena, le plus grand complexe sportif de la ville, a été mis à disposition pour fournir aux enfants des activités et des cours afin de leur redonner un semblant de vie normale. © Murielle Paradon/RFI

Texte par : Murielle Paradon Suivre 4 mn

Plus de 3 millions d’Ukrainiens ont fui leur pays, dont la moitié en Pologne voisine. Ces réfugiés sont pour la plupart des femmes et des enfants. Que deviennent-ils une fois arrivés et logés ? À Cracovie, le Touron Arena, le plus grand complexe sportif de la ville, a été mis à disposition pour fournir aux enfants des activités et des cours afin de leur redonner un semblant de vie normale.