Irlande: après deux ans d’absence due au Covid, la Saint-Patrick est de retour

Après deux ans d’absence en raison de la pandémie, la Saint-Patrick revient aujourd’hui. Beaucoup de verres vont être levés en l’honneur de celui qui aurait amené le christianisme en Irlande lors de cette grande fête populaire qui permet aux Irlandais de célébrer leur culture. Des centaines de milliers de visiteurs locaux et internationaux ont pris part aux festivités lors de la grande parade de Dublin.

Avec notre correspondante à Dublin, Laura Taouchanov

Une immense canopée de chapeaux verts recouvre les rues de Dublin. Les organisateurs ont promis une parade historique. Promesse tenue pour Lisa, le drapeau irlandais peint sur ses joues. « Tout le monde est ensemble, on s’amuse, on chante… Avec un peu de chance, je vais pouvoir confier mes enfants bientôt et aller boire des coups ! C’est super de voir la ville bondée à nouveau », s’enthousiasme-t-elle.

Sur les lampadaires de la ville, des bannières jaune et bleu ont remplacé les drapeaux irlandais et rendent hommage l'Ukraine. Marie se sent très reconnaissante aujourd’hui. « On est chanceux d’être des Irlandais, on est vivants, on est heureux. Un peu de positif, ça change de l’actualité ! »

Un thème central : la connexion

Cette année le thème du défilé, c’est la connexion. Tout ce qui a manqué à Orla ces deux dernières années. « On avait tous peur les uns des autres, on a oublié comment se sociabiliser. C’est super ! Il y a peu de masques, j’espère qu’on n'en paiera pas le prix dans quelques mois, mais ça fait du bien de retrouver de la normalité », confie-t-elle.

Avec le grand retour de la Saint-Patrick, un jour férié supplémentaire est offert aux Irlandais vendredi, pour remercier les soignants et rendre hommage aux morts du Covid-19.

