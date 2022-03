Ukraine: dans un bunker de Mykolayiv, la petite Albina dessine la guerre

Avec nos envoyés spéciaux à Mykolayiv, Clea Broadhurst et Jad El Khoury

Dans les rues de Mykolayiv, des bombardements résonnent au loin. Les gestes d'Ivanka se suspendent, lorsqu'elle les entend. Elle vit dans un immeuble qui a été touché par une roquette il y a quelques jours, dans le sud de la ville.

J'ai entendu une explosion et j'ai été projetée contre le mur du couloir. Ça m'a abasourdie tellement la secousse était puissante. Et maintenant, nous n'avons plus de chauffage, plus d'électricité, plus d'eau. Ces bâtards font toujours ça, nous attaquer quand on dort

Les habitants de la ville n'ont malheureusement pas tous un abri dans lequel se réfugier. Svetlana, qui vit un peu plus au nord, répète sa chance d'en avoir un à proximité :

On y va deux fois par jour, et ces trois dernières nuits, nous y avons dormi car la situation s'est empirée. Quand j'entends des bombardements, ça me coupe le souffle. Et lorsque j'entends l'alarme sonner, et que je me rends au bunker, j'ai les genoux qui tremblent et j'ai du mal à respirer à cause du stress que ça me cause