À la Une: «la Russie n’est plus mon pays», paroles d’exilés en Serbie

Revue de presse des Balkans

Leur nombre est impossible à déterminer, mais des milliers de Russes affluent à Belgrade depuis le début de l’invasion de l’Ukraine. Pour eux, c’est souvent un départ sans retour. La Serbie est en effet le seul pays d’Europe à maintenir encore des vols avec la Russie, et les ressortissants russes n’ont pas besoin de visa. Air Serbia a toutefois annoncé une réduction de ses vols à destination de Moscou à la suite des pressions de l’Union européenne et d’une série de fausses alertes à la bombe.

Dans les Balkans, les Églises orthodoxes se retrouvent en position délicate. Toutes condamnent la guerre en Ukraine, mais certaines hésitent à dénoncer explicitement l’agression russe, comme l’Église serbe, écartelée entre Moscou et Kiev.

Comme dans tous les pays de l’Otan en première ligne , en Roumanie la peur s’installe. De nombreux Roumains se préparent au scénario du pire. Les images de l’invasion russe ont aussi réveillé de tristes souvenirs en Bosnie-Herzégovine. Jusqu’en France, où se sont réfugiés de nombreux Bosniens ayant fui les combats de 1992-95. Amra Alilović est arrivée dans la région lyonnaise à ce moment-là. Aujourd’hui, elle manifeste de nouveau pour la paix, avec sa fille. Témoignage.

En Croatie, la chute d’un drone de fabrication soviétique dans la capitale Zagreb a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours. Mais outre le fait que l’espace aérien de plusieurs pays de l’Otan ait été violé, le mystère reste quasi-entier. Les oligarques du Kremlin ont aussi beaucoup investi ces dernières années dans le pays : corruption pour le contrôle de l’énergie, financement de l’extrême-droite ou investissements immobiliers. Enquête.

Les prix flambent, la colère gronde

La guerre en Ukraine a déjà des répercutions économiques concrètes dans les Balkans. En Albanie, le prix de l’essence a grimpé de 30%, dépassant 2 euros le litre. Des manifestations quotidiennes ont lieu pour demander des mesures d’urgence alors que le salaire moyen atteint à peine 350 euros par mois. Le gouvernement, déjà fragilisé par des scandales de corruption, a annoncé des mesures d’urgence, mais la colère ne retombe pas.

De son côté, la Macédoine du Nord voisine tente de faire face elle aussi : le gouvernement a très vite proposé un plan d’aide pour soutenir les plus précaires. Pendant ce temps au Kosovo, le gouvernement de gauche souverainiste se bat contre une inflation « artificielle ». La grande distribution tente de profiter de la panique suscitée par la guerre et les prix des produits de première nécessité ont connu une brutale hausse sans justification.

L’Ukraine, un enjeu très politique

La guerre en Ukraine fait la Une de l’actualité partout dans le monde. Mais en Serbie, en pleine campagne pour les législatives, présidentielle et municipales partielles du 3 avril, l’Ukraine est un mot qui gêne. Les candidats et partis évitent ce sujet hautement polémique, alors que Belgrade louvoie entre Moscou et l’Union européenne. La Slovénie se prépare elle aussi à des élections prévues le 24 avril. Et le Premier ministre ultra-conservateur Janez Janša se pose en chef de guerre pour écraser ses rivaux. En insistant sur le mythe de sa résistance en 1991 face à l’armée yougoslave.

En Bulgarie, le général Atanas Atanasov, qui préside la Commission sur la sûreté intérieure au Parlement, a de sérieux doutes sur les informations que fournissent les services de renseignement bulgares au gouvernement, notamment sur l’Ukraine. Jusqu’à se demander s’ils ne roulent pas pour la Russie. Toujours en Bulgarie, la nouvelle est tombée par surprise : l’ancien Premier ministre Boïko Borissov a été arrêté dans la cadre d’une opération anti-corruption menée par le parquet européen.

En Serbie, le sport dépasse les terrains

En Serbie, ils représentent une grosse réserve électorale. Les hooligans peuvent - si besoin - assurer les basses œuvres du régime... La rivalité entre les supporters des deux clubs phares de la capitale serbe, l’Étoile rouge et le Partizan, dépasse les terrains et se retrouvent au cœur d’un jeu de pouvoir bien au-delà du seul cadre sportif.

