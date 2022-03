[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: suivez les dernières informations

Au 23e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, vendredi 18 mars, suivez les dernières informations disponibles en direct.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Article mis à jour régulièrement

Les points essentiels :

► Trois semaines après le début de la guerre, les lignes de front se sont stabilisées et les troupes russes tentent toujours d'encercler Kiev.

► Plus de 100 000 réfugiés se sont ajoutés en 24 heures aux trois millions de personnes qui ont déjà fui l'Ukraine depuis l'invasion de l'armée russe le 24 février, selon l'ONU, qui recense également environ deux millions de déplacés à l'intérieur du pays.

► Joe Biden a qualifié Vladimir Poutine de « criminel de guerre ». Le secrétaire d'Etat américain et le chef de la diplomatie de l'UE ont par la suite dénoncé jeudi les « crimes de guerre » commis par la Russie en Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont par ailleurs averti que les auteurs de crimes de guerre en Ukraine devront « rendre des comptes » devant la justice internationale.

► Les autorités ukrainiennes accusent l'armée russe d'avoir bombardé le Théâtre dramatique de Marioupol, ville assiégée, alors que « plus d'un millier de personnes » y avaient trouvé refuge. Le bilan humain est encore indéterminé. Près de Kharkiv, 21 personnes ont été tuées lors d'une frappe jeudi.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

00h : Témoignage - à Kiev, la vie sous les bombes

Avant la guerre, Liudmyla Yankin travaillait dans une ONG de défense des droits de l'Homme et quand l'invasion russe a commencé, elle s'est engagée comme volontaires auprès des plus vulnérables. Elle raconte son quotidien dans la capitale ukrainienne.

« La vie à Kiev aujourd'hui, c'est être partagé entre deux sentiments très forts. La peur des civils parce qu'on ne sait jamais où ni quand les roquettes russes vont tomber. Toutes les 15 minutes, on entend une sirène, cela veut dire que l'armée de l'air nous prévient de la présence d'une roquette dans le ciel de Kiev mais on ne sait pas si elle pourra être interceptée ou non, donc on a peur.

D'un autre côté, on voit une grande résistance de la part des civils. Presque toutes les personnes en mesure de marcher, en bonne forme physique, toutes se mobilisent comme volontaires, construisent des barricades, s'enrôlent dans les unités de défense du territoire ou font quelque chose comme moi par exemple... Tout le monde est prêt à résister, mais la tension est forte parce que nous sommes en danger en permanence.

Aujourd'hui, il n'y a plus rien à Kiev ou en Ukraine qui puisse être considérée comme un lieu sûr. Il y a cinq minutes par exemple, j'ai parlé avec une personne dont l'appartement a été détruit par un missile et elle m'a dit : les Russes répètent qu'il s'agit d'une libération, donc ils me libèrent de mon foyer, ils me libèrent de mon appartement, ils me libèrent de mon immeuble, ils me libèrent de ma vie passée. Je ne sais même pas comment décrire la laideur de cette guerre. »

Je ne sais même pas comment décrire la laideur de cette guerre. Liudmyla Yankin Anne Cantener

