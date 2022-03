Guerre en Ukraine: l’Autriche accueille chaque jour un peu plus de réfugiés

Reportage

En Autriche, l’accueil des réfugiés ukrainiens s’organise. Si beaucoup ne font que passer dans le pays pour rejoindre une autre destination, un nombre croissant d’entre eux décide de rester. Reportage dans un centre d’accueil à Vienne.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Vienne, Isaure Hiace

Dans le deuxième arrondissement viennois, un immense gymnase a été reconverti en centre d’accueil. Ici, les réfugiés ukrainiens peuvent manger et boire, obtenir un soutien médical et psychologique ainsi que toutes les informations qui leur sont nécessaires. Ces derniers jours, ils arrivent toujours plus nombreux, constate Saskia Schwaiger, porte-parole de la ville de Vienne : « Chaque jour, entre 1 000 et 1 500 personnes passent quelques heures ici et nous voyons que ces chiffres sont en forte augmentation. Nous nous préparons à avoir besoin de beaucoup plus de places face à cette hausse, que ce soit pour ceux qui sont en transit ou pour ceux qui restent. »

► À lire aussi : Guerre en Ukraine: que deviennent les femmes et les enfants réfugiés en Pologne

Bientôt 200 000 réfugiés ?

Dans ce centre comme dans le reste du pays, la majorité des Ukrainiens cherchent à rejoindre une autre destination, mais de plus en plus décident de rester en Autriche. Près de 7 000 ont fait ce choix à ce jour, à l’image d’Anfissa, jeune femme de 19 ans. « Je n’ai ni amis, ni famille en Autriche, je suis juste avec ma mère, nous raconte-t-elle. Ici, ce sont de nouvelles règles, de nouvelles personnes et une autre langue que la mienne, donc c’est un peu stressant. Mais j’ai reçu de l’aide et beaucoup d’informations, donc ça va aller. Je suis vraiment reconnaissante de toute cette aide et de ce soutien et j’espère pouvoir rester en Autriche, j’aimerais étudier ici. »

Les experts s’attendent à ce que l’Autriche accueille jusqu’à 200 000 réfugiés ukrainiens.

L'intégralité de notre suivi quotidien et en direct de la guerre en Ukraine. © Studio graphique FMM

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne