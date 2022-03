Guerre en Ukraine: la Banque centrale russe tente de rassurer

Elvira Nabioullina, gouverneure de la Banque centrale russe (BCR), s'est exprimée vendredi 18 mars lors d'une conférence de presse en amont de la réouverture de la Bourse de Moscou lundi, après sa fermeture le 25 février, au début de l'invasion russe de l'Ukraine.

Publicité Lire la suite

Depuis fin février, la Russie est frappée par un train de sanctions financières dévastatrices décidé par les Occidentaux en réaction à l'agression de son voisin, l'Ukraine, dont le gel de 300 milliards de dollars de réserves bancaires.

Elvira Nabioullina, tout juste reconduite par Vladimir Poutine à la tête de la Banque centrale, a expliqué ce vendredi – sans pouvoir apporter plus de précisions avant avril, précise-t-elle –, que l’inflation va rester élevée cette année, et que le produit intérieur brut baissera au prochain trimestre.

Un peu plus tôt, la BCR avait annoncé le maintien de ses taux directeurs à 20%. Face aux sanctions, la Banque centrale les avait, entre autres, remontés de 9,5% à 20%, afin de compenser pour les investisseurs la chute de la monnaie russe sur le marché des changes. Ce qui n'avait d'ailleurs pas empêché le rouble de s'effondrer.

La patronne de la BCR a aussi dit que le système bancaire s'était stabilisé. Elle a reconnu toutefois que presque toutes les entreprises faisaient face à des difficultés logistiques et financières. Elle a promis aussi de contenir la spirale de l'inflation, due selon elle aux achats massifs de produits non alimentaires, par des consommateurs inquiets d'en manquer à cause des sanctions.

Elvira Nabioullina a aussi confirmé que les échanges obligataires reprendraient lundi à la Bourse de Moscou, et que la Banque de Russie comptait acheter des obligations émises par l'État russe, afin de maitriser la volatilité sur ce marché.

►Écouter aussi : Coopération et bienveillance dans les relations internationales

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne