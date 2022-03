Petro Andrushenko: «La situation est vraiment terrible» à Marioupol

Le calvaire de cette grande ville portuaire de la région de Donetsk se poursuit. Les bombardements sont incessants, un convoi humanitaire est bloqué depuis plusieurs jours à 80 km à Berdiansk et de nombreux civils n’arrivent toujours pas à fuir. Petro Andrushenko est conseiller du maire de Marioupol.

RFI : Marioupol est assiégée depuis plus de deux semaines et les tirs russes semblent s’intensifier chaque jour. Avez-vous pu estimer l’ampleur des dégâts ?

Petro Andrushenko : La situation est vraiment terrible. Aujourd'hui, nous avons enfin des informations concrètes : plus de 80% des infrastructures municipales et des bâtiments civils sont détruits et pour plus de 40%, ce sera impossible à réparer. Mais la situation va encore changer ; nous ne découvrirons le véritable degré des destructions qu’après avoir pu nous rendre partout dans Marioupol, et nous pensons que les infrastructures irréparables seront en fait plus nombreuses que ce que je viens de vous dire. Notre ville est attaquée. À l'heure où je vous parle, des avions russes sont en train de bombarder des bâtiments civils. Donc vous pouvez imaginer le degré de destruction à la fin de cette guerre.

Les rues de Marioupol après des bombardements, le 10 mars 2022. © Evgeniy Maloletka/AP

Y a-t-il également des troupes russes au sol ?

Oui, il y a aussi des troupes russes au sol dans certains districts de la ville. En fait, il est difficile de parler de districts contrôlés par les Russes parce que ce ne sont même plus des districts, mais des zones dans lesquelles tout est complètement détruit. Il y a beaucoup de combats entre les troupes russes et l'armée ukrainienne à l'intérieur de la ville, donc la bataille pour Marioupol est engagée.

Quel est le sort des civils ?

Plus de 35 000 personnes ont pu quitter Marioupol ces trois derniers jours à bord de voitures privées. Nous essayons maintenant de les aider à rejoindre Zaporijia, les zones ou les localités contrôlées par l'armée ukrainienne, mais nous n'avons toujours pas de bus pour organiser des évacuations de plus grande ampleur. Ils sont toujours bloqués par les troupes russes à Berdiansk, qui est maintenant sous le contrôle des Russes et Berdiansk se trouve sur l'une des routes qui mènent à Zaporijia. C'est l’un des endroits où nous pourrions rassembler la population pour monter dans les bus et fuir vers Zaporijia.

Les Russes retiennent notre population et s’en servent de bouclier contre nos attaques

Nous évitons de parler de ceux qui sont toujours à Marioupol. Nous pensons que les troupes russes traquent la moindre information publique concernant les abris dans lesquels les civils trouvent refuge, comme à propos du théâtre dramatique qui a subi ce terrible bombardement aérien, donc nous préférons ne pas faire de commentaires sur la situation.

Vue générale des vestiges du théâtre qui a été touché alors que des centaines de personnes s'abritaient à l'intérieur, à Marioupol, en Ukraine, dans cette photo publiée le 18 mars 2022. Azov Handout via REUTERS - Azov Handout

En ce qui concerne les personnes retenues en otage à l’hôpital de Marioupol, il est très difficile d’obtenir des informations, à cause de la présence des troupes russes dans cette zone. Mais selon les informations dont je dispose, la situation est toujours la même. Les Russes retiennent notre population et s’en servent comme bouclier contre nos attaques, contre les attaques de nos militaires. Toujours selon mes informations, ils essaient d’obtenir de l’aide médicale de la part de nos médecins, de nos équipes médicales pour leurs soldats. Nous sommes très inquiets pour les nôtres, en particulier les blessés qui séjournaient dans cet hôpital. C’est une histoire très difficile, très triste. Mais vous savez, il ne s’agit que d’une des histoires terribles de la ville de Marioupol. C’est une démarche inhumaine de la part des Russes.

