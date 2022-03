Russie: Poutine coupé par une panne à la télévision lors de célébrations

Vladimir Poutine était en train de faire l'éloge des soldats russes engagées en Ukraine, pour l'anniveraire de l'annexion de la Crimée, devant plusieurs milliers de personnes, lorsque la télévision s'est mise à retransmettre des images tournées avant son discours. L'incident pour le moins inédit a suscité beaucoup d'interrogation et de commentaires sur les réseaux sociaux, mais le Kremlin assure qu'il s'agit d'une simple erreur technique.

Publicité Lire la suite

L'image se veut maîtrisée : Vladimir Poutine est seul en scène devant des dizaines de milliers de personnes réunies dans l'enceinte du stade Loujniki, à Moscou. Le président russe est venu célébrer comme tous les ans l'anniversaire de l'annexion de la Crimée.

Des « Z » ornent les poitrines des intervenants se produisant devant la foule, cette lettre étant devenue un symbole patriotique, car elle est inscrite sur de nombreux chars russes déployés dans les zones de combat.

L'occasion pour Vladimir Poutine de faire l'éloge des soldats russe engagés en Ukraine : « Les mots qui me viennent sont ceux de la Bible : il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et la meilleure illustration en est la façon dont nos gars se battent. Épaule contre épaule, ils s'entraident, et se protègent les uns les autres comme des frères. Nous n'avions pas vu depuis longtemps une telle unité. »

Transmission of Putin’s speech suddenly cuts. Funny business with Russian TV. Kremlin can’t help itself. pic.twitter.com/VrT9SMOonO — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 18, 2022

« Panne technique »

À la télévision russe, le discours du président est censé être retransmis en direct. Mais soudain, le chef de l'État est interrompu en pleine phrase sur les antennes. Vladimir Poutine disparaît des écrans, remplacé par des images tournées avant son discours, celles d'un chanteur scandant « en avant la Russie ! »

L'interruption va durer quelques minutes avant que ne reparaisse le président russe et que ne soit retransmise la fin du discours. Un incident inhabituel pour la télévision d'État russe, qui a cependant pris l'habitude de diffuser ce genre d'évènements en différé.

Pour le Kremlin, il n'y a pas eu de volonté de saboter la retransmission du discours. Il s'agit d'une simple « panne technique », a déclaré le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov.

L'évènement a aussi été marqué par les chansons patriotiques de chanteurs célèbres. Oleg Gazmanov a repris le tube « Fabriqué en URSS », qui proclame notamment « l'Ukraine et la Crimée, la Biélorussie et la Moldavie, c'est mon pays ».

►À lire aussi : Invité international - L'opinion publique russe acquise à Poutine ? « C’est une adhésion à l’ordre établi »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne