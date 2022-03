Belgique: les supermarchés Colruyt rationnent l'huile et la farine

reportage

En Belgique, dans le contexte de la guerre en Ukraine, certaines enseignes prennent déjà des mesures pour limiter les achats de certains produits. C'est le cas notamment des supermarchés du groupe Colruyt, qui rationnent depuis vendredi les achats d'huile et de farine.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Jean-Jacques Héry

La décision est préventive et vise à éviter la constitution de stocks par leurs clients. Dans le supermarché, la clientèle du samedi pousse et remplit peu à peu son caddie. Mais une fois arrivés au fond du magasin, là où sont vendues l'huile et la farine, les clients se retrouvent face à un écriteau inhabituel : « Huile et farine, maximum deux pièces par client. »

Dans le rayon, Fleur trouve cela désolant qu'on doive en arriver là. « Ça rend les gens un peu plus raisonnables. Les rayons sont vides, car les gens sont un peu paranos et ont peur de tout. Donc ils font des stocks, comme en temps de guerre. Cinq paquets, cinq bouteilles… Ils ne pensent qu’à eux », témoigne-t-elle.

Preuve que le rationnement ne suffit pas, à l'emplacement réservé à la farine, il ne reste plus aucun sachet à vendre. Et c'est à peine mieux de l'autre côté du rayon, où seules quelques bouteilles d'huile subsistent encore. « Au moins, glisse un responsable, un plus grand nombre de clients ont pu en acheter. »

« Les gens se ruent sur des produits de première nécessité »

Ces derniers jours, les chaînes de supermarché ont pourtant assuré qu'il n'y avait aucun problème d'approvisionnement. Mais il est difficile de lutter contre la peur. Les clients craignent la pénurie et la hausse des prix, regrette Yann : « Les gens se ruent sur des produits de première nécessité qui finalement vont tous se retrouver à la poubelle dans six mois, car personne ne les aura utilisés. La farine, on va la retrouver dans la poubelle dans un an, car il y aura des vers dedans, car personne n’aura fait de gâteau. »

Il a déjà fait son pari sur le prochain produit qui sera rationné chez Colruyt : « Si je repense à ce qu'il s'est passé lors du confinement, je table sur le papier toilette », lâche-t-il avec un sourire de dépit.

