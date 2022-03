Inquiète pour son approvisionnement, l'Allemagne cherche une alternative au gaz russe

Le ministre allemand de l'Economie et de la Protection du climat, Robert Habeck, prononce un discours lors d'une session de la chambre basse du parlement allemand Bundestag à Berlin, le 17 mars 2022.

Soucieux de réduire au plus vite la dépendance énergétique de l'Allemagne envers la Russie, le ministre de l'Économie, l'écologiste Robert Habeck, s'est rendu ce week-end au Qatar et aux Émirats arabes unis. En jeu : le chauffage des Allemands l'hiver prochain.

55% du gaz consommé en Allemagne vient de Russie. De quoi chauffer la moitié des foyers et faire tourner une bonne partie de l'industrie. Mais avec la guerre en Ukraine, l'Allemagne veut mettre fin à sa dépendance gazière le plus vite possible.

« En l'état actuel, la sécurité des approvisionnements pour l'hiver prochain n'est pas encore assurée », rappelle Robert Habeck. « Si nous n'obtenons pas plus de gaz à l'hiver prochain et si les livraisons en provenance de Russie venaient à être coupées, alors nous n'aurions pas assez de gaz pour chauffer toutes les maisons et faire tourner toutes les industries (...) », prévient le ministre écologiste.

Le gaz naturel liquéfié, vraie solution ?

Avant un déplacement aux Émirats arabes unis, le ministre est arrivé samedi au Qatar, l’un des trois plus gros exportateurs de gaz naturel liquéfié (GNL). Plusieurs pays européens comptent d’ailleurs sur cette ressource pour pallier leur dépendance aux importations russes.

Avec le GNL du Qatar, l’Allemagne espère couvrir une partie des besoins. Du moins à court terme, car il faudra au moins quatre ans pour construire les trois terminaux gaziers qui permettront un jour aux navires-citernes en provenance du Qatar d'accoster en Allemagne.

L'escale qatarienne s'annonce toutefois compliquée pour Robert Habeck, car son parti dénonce autant le recours aux hydrocarbures que les accords commerciaux avec les pays dénoncés par les défenseurs des droits humains.

