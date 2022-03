[EN DIRECT] Guerre en Ukraine : suivez les dernières informations

Au 25e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dimanche 20 mars, suivez les dernières informations disponibles en direct.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Article mis à jour régulièrement

Les points essentiels :

► Les troupes russes tentent toujours d'encercler Kiev. Les environs de l'aéroport de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, ont été touchés vendredi matin par des « missiles » russes, selon le maire de la ville. Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense, l'armée russe se trouve dans le centre-ville de Marioupol. Un site militaire a été durement frappé à Mykolaïv, où les raids aériens se multiplient.

► L’armée russe affirme avoir utilisé pour la première fois hier, vendredi 18 mars, des missiles hypersoniques « Kinjal ». Ces missiles peuvent voler à près de 12 000 kilomètres/heure.

► Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a lancé samedi un appel à Moscou, estimant qu'il était « temps » de se réunir et de discuter de « paix et de sécurité » faute de quoi les conséquences pour la Russie se feront ressentir sur plusieurs générations.

► Plus de 3,3 millions de personnes ont déjà fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion de l'armée russe le 24 février, selon l'ONU. Au moins 847 civils ont été tués depuis le début de la guerre, et le nombre de blessés s'élève à 1399, selon les Nations unies. Ces chiffres étant très difficiles à vérifier, l’ONU insiste sur le fait que ses bilans quotidiens sont probablement très inférieurs à la réalité.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

00h45 : Marina Ovsiannikova, la voix dissonante des médias russes

La scène s’est déroulée mardi dernier dans la soirée, en direct, sur la plus grande chaîne publique russe : Pervy Kanal, « la première chaîne ». Alors que la présentatrice du journal suivi par des millions de téléspectateurs russes parle, derrière elle apparaît une femme, pancarte à la main, avec entre autres écrit dessus : « Non à la guerre. Ne croyez pas la propagande. On vous ment ici ! » Il s’agit de Marina Ovsiannikova, une des productrices de cette chaîne publique, qui a décidé de braver les interdits et de dénoncer l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, ainsi que la censure et les fausses informations. Marina Ovsiannikova est notre Européenne de la semaine, et de manière plus large, c’est toute la presse russe qui fait l’objet de cette chronique.

► Ecouter : L'Européenne de la semaine - Marina Ovsiannikova, la voix dissonante des médias russes

Marina Ovsiannikova, l'employée de la chaîne de télévision publique russe Channel One qui a fait irruption dans le journal télévisé pour protester contre la guerre en Ukraine, quitte le tribunal avec son avocat mardi 15 mars. © AFP

00h20 : Invasion de l’Ukraine par la Russie: quel positionnement de l’Inde et du Pakistan?

La guerre en Ukraine a rebattu les cartes à l’échelle planétaire. Le 3 mars dernier à l’ONU, une écrasante majorité de pays membres a condamné l’offensive russe. Mais 35 d'entre eux se sont abstenus, dont 11 pays asiatiques parmi lesquels deux puissances nucléaires rivales, l’Inde et le Pakistan. Analyse de ces équilibres et rapports de forces avec Gilles Boquérat, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, interrogé par Jelena Tomic du service international de RFI.

► Ecouter : Fréquence Asie - Invasion de l’Ukraine par la Russie: quel positionnement de l’Inde et du Pakistan?

00h : les experts pointent les défaillances de l'armée russe

Les forces russes ont atteint le centre-ville du port de Marioupol. Une victoire stratégique pour Moscou, mais aussi une manière de masquer les défaillances de leurs forces militaires dans le nord du Pays, comme l’explique Dominique Trinquand, ex-chef de la mission militaire française à l’ONU.

« L’armée russe n’est pas à la hauteur de ce qu’elle espérait être et ni de ce que nous pensions. Sur le plan humain, du côté de Kiev, on a vu des unités qui repartaient, abandonnant leur matériel, voire qui désertaient. Sur le plan technologique, on a repéré beaucoup de déficiences dans les systèmes de transmission non chiffrées, dans l’utilisation du GPS, dans les munitions de précision. Et enfin la logistique, qui a marqué beaucoup de déficiences, en particulier dans le nord, où des unités complètes sont tombées en panne de carburant. Depuis trois semaines, ils font la guerre, depuis trois semaines, nous écoutons, nous enregistrons, et on prend la mesure des faiblesses russes, de façon à ce que nous ayons un jour à la confronter, nous soyons en position de force. »

