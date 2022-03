Slovaquie: Košice, carrefour des réfugiés en direction de l'Union européenne

reportage

Des réfugiés ukrainiens sont vus à la gare ferroviaire et routière de Kosice, dans l'est de la Slovaquie, le 10 mars 2022.

Dix millions de personnes ont fui leur foyer en Ukraine, selon l’ONU. De nombreux réfugiés font route vers l’ouest, faisant du passage par la Slovaquie. Un itinéraire très emprunté.

Avec notre envoyé spécial à Košice, Alexis Bedu

Sortant des hauts-parleurs sur le quai, les messages sont en ukrainien. Le train pour Bratislava est sur le point de partir. À l’intérieur, des familles entières. Chaque jour, environ 10 000 personnes passent par la Slovaquie, plus particulièrement pas Košice, la deuxième ville du pays à une centaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. C’est d’ici que les réfugiés peuvent prendre un train et s’enfoncer plus loin au sein de l’Union européenne.

Margarita a une cinquantaine d’années. Elle explique que sa maison a été détruite dans les bombardements à Lougansk, dans le Donbass. Elle y a laissé sa mère qui, dit-elle, préfère mourir plutôt que de partir.

« Je me suis promis de ne plus parler le russe »

Coûte que coûte, ils cherchent à rejoindre l’ouest. Dans cette famille avec trois enfants, Tatiana, la grand-mère, a les bras chargés de sacs. « On voulait rester à Košice parce que les gens sont gentils ici, mais on nous a dit qu’il n’y avait pas de travail, alors on va à Gelina, dans le centre de la Slovaquie. On ne connait personne là-bas », raconte-t-elle.

Margarita de Lougansk tremble d’émotion. Dans un russe parfait, elle exprime sa colère contre Vladimir Poutine. « J’ai décidé de couper les ponts avec tous mes amis russes. Comme vous pouvez le constater je m’exprime en russe mais je me suis promis de ne plus le parler. Désormais je vais apprendre l’ukrainien », témoigne-t-elle.

Elle brandit son téléphone portable et montre la photo d’un immeuble bombardé. Dernier cliché capté avant un exil, sans date de retour.

