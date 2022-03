Belgique: une voiture fonce sur une foule pendant le carnaval, faisant des morts

Six personnes sont décédées ce dimanche 20 mars 2022 en Belgique, lorsque qu’une voiture, avec deux personnes à son bord, a foncé sur une foule dans la ville de Strépy-Bracquegnies.

Une voiture a foncé sur une foule se rassemblant pour participer à un carnaval, tuant au moins six personnes et en blessant 26 autres dont dix grièvement, ont annoncé les autorités. « Une voiture roulant à grande vitesse a foncé sur la foule qui s'était rassemblée » pour le carnaval, a indiqué à l'agence de presse Belga Jacques Gobert, bourgmestre de La Louvière.

Strépy-Bracquegnies, au sud de Bruxelles, s'est réveillée sous le choc et depuis ce dimanche matin, l'émotion est extrêmement vive dans le village. Là où des milliers de personnes sont habituellement réunies pour le carnaval, elles ne sont même pas une centaine aujourd'hui entre les maisons de briques. Personne ou presque n'est costumé, constate notre envoyé spécial, Jean-Jacques Héry.

« C'est le malheur qui est arrivé »

« On n'a plus le cœur à la fête », explique Maurice, à la fenêtre d'une des friteries du village. « Ça nous a touchés, tout le monde, que ce soient les habitants, les commerçants... tout le monde, tout le monde ! On est sous le choc, pour toute la famille et les victimes. C'était une fête que tous les villageois de Bracquegnies attendaient. C'est le malheur qui est arrivé. »

Depuis deux ans, les fêtes avaient été annulées en raison de la situation sanitaire. Pour leur retour, elles deviennent une catastrophe nationale. Le roi de Belgique doit se rendre au chevet des victimes ce dimanche. « Ça marque surtout l'ampleur de la catastrophe, la catastrophe peut être qualifiée de nationale. L'objectif étant aussi bien sûr, ensemble, de débriefer, de faire le point sur la manière dont la crise, la catastrophe a été gérée », explique le bourgmestre de La Louvière.

Sur place, une cellule psychologique a été ouverte. L'enquête, elle, est toujours en cours. La piste terroriste est, a priori, écartée, mais on ne sait rien du mobile des deux personnes présentes dans le véhicule tueur et qui ont été arrêtées par la police.

