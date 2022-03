Aviation civile: en Russie, les aéroports de la capitale tournent au ralenti

La chute du rouble va aussi affecter le coût de l'ensemble des voyages, par exemple en rendant plus cher pour les Russes le coût d’un séjour à l’hôtel à l’étranger. Il n'y a donc aucune garantie que le nombre de Russes qui étaient prêts à voyager à l'étranger l'année dernière soit le même dans les prochains mois. Au contraire, la plupart d’entre eux préféreront probablement économiser de l'argent et renoncer à des vacances plus chères à l'étranger