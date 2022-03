Ex-otage en Iran, Nazanin Zaghari-Ratcliffe s'en prend à la lenteur de Londres

Dans sa première conférence de presse depuis son retour d'Iran mercredi, l'Irano-Britannique Nazanin Zaghari-Ratcliffe a critiqué ce lundi 21 mars 2022 la lenteur du gouvernement de Londres dans le processus de sa libération.

Le mari de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, Richard, égrène les remerciements, plaisante… L’ancienne otage, elle, exprime sa reconnaissance à ceux qui l’ont soutenue, en excluant la ministre des Affaires étrangères, comme le relate notre correspondante à Londres, Émeline Vin.

« J’ai vu passer cinq ministres des Affaires étrangères en six ans. Ça allait bien finir par tomber sur l’un d’eux », raconte Nazanin Zaghari-Ratcliffe. « On m’a dit tellement de fois : "Oh, on va te ramener à la maison", sans que cela arrive. Ce qui se passe aujourd’hui aurait dû arriver il y a six ans. »

L'Irano-Britannique, mère d’une fillette de huit ans, évite les questions sur sa détention. Arrêtée en 2016, lors d’un séjour à Téhéran où elle venait rendre visite à sa famille, l'employée de la fondation philanthropique Thomson-Reuters avait été accusée de « complot » visant à renverser la République islamique, et condamnée à cinq ans de prison.

En mars 2020, elle est placée en résidence surveillée à Téhéran, sous le contrôle d’un bracelet électronique. L’affaire connait un rebondissement en 2021 : au terme de sa peine, Nazanin Zaghari-Ratcliffe est soudainement condamnée à une année de détention supplémentaire, la justice iranienne affirmant qu’elle aurait participé en 2009 à une manifestation devant l’ambassade d’Iran à Londres.

Désormais libre depuis le 16 mars 2022, elle préfère se concentrer sur les retrouvailles avec sa famille. « J’ai eu un trou noir dans mon cœur, pendant toutes ces années. J’ai décidé de le laisser dans l’avion qui m’a ramenée. Je ne vais pas vivre le reste de ma vie avec ce ressentiment. »

Morad Tahbaz, grand absent des retrouvailles

Sur le bonheur de l'Irano-Britannique, plane l’absence de Morad Tahbaz, dernier Britannique retenu en Iran. Le sexagénaire a été arrêté aux côtés d'autres militants écologistes en janvier 2018 et condamné à dix ans de prison pour « conspiration avec l'Amérique ».

« Le sentiment de liberté ne sera jamais complet tant que tous ceux d'entre nous qui sont injustement détenus en Iran n'auront pas retrouvé leur famille », déclare Nazanin Zaghari-Ratcliffe. « Morad, tous les binationaux, les prisonniers politiques. […] Il y a tant d'autres personnes dont nous ne connaissons pas les noms qui souffrent en prison en Iran, donc je pense que la justice en Iran n'a pas de sens parce que dans le pire des cas, vous avez un procès injuste et si vous avez de la chance vous tombez sur un juge semi-juste », ajoute-t-elle.

Présente, Roxanne Tahbaz, la fille de Morad Tahbaz, interpelle la diplomatie britannique sur l'absence de son père : « On nous a toujours assuré que mon père serait inclus dans tout accord qui serait fait pour libérer tous les otages », dénonce Roxanne Tahbaz. « On est absolument effondrés, sachant que ça n'était pas le cas. »

Selon le ministère britannique des Affaires étrangères, il a été transféré de la prison d'Evin, dans une zone résidentielle à Téhéran. « Nous continuons à faire pression sur les autorités iraniennes au plus haut niveau, pour qu'elles lui permettent de rentrer chez lui immédiatement comme le gouvernement iranien s'est engagé à le faire », a affirmé la diplomatie britannique.

Morad Tahbaz, qui aurait entamé une grève de la faim selon sa sœur, est également atteint d'un cancer, a contracté le Covid-19 à deux reprises et a perdu « 40 kilos » depuis son incarcération début 2018.

