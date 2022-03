Russie: Facebook et Instagram «interdits pour cause d'activité extrémiste»

Conséquences de la guerre en Ukraine: les réseaux sociaux Facebook et Instagram viennent d’être classés comme « extrémistes » par la justice russe.

Les autorités russes avaient demandé il y a dix jours de classer Meta « organisation extrémiste », accusant la maison mère de Facebook et d'Instagram d'avoir assoupli son règlement pour permettre la publication de messages violents contre l'armée et les dirigeants russes en lien avec l'opération militaire de Moscou en Ukraine.

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

Comme les médias indépendants et comme Twitter, les deux réseaux sociaux étaient déjà bloqués depuis le début du mois. Seuls les titulaires d'un VPN pouvaient alors y accéder : à la mi-mars, le téléchargement de ces outils a d'ailleurs explosé en Russie de plus 2 500%.

L'interdiction ne vise en revanche pas l'application de messagerie WhatsApp, elle aussi détenue par Meta, le tribunal ayant estimé qu'elle ne servait pas de moyen de « diffusion publique d'informations ».

Précision du parquet dans la foulée de la décision : les titulaires de comptes Facebook et Instagram, particulièrement populaires en Russie, pourront d'ailleurs continuer à y poster des messages sans être poursuivis pour extrémisme.

Mais désormais, il ne sera plus possible d'acheter de la publicité, une méthode de rémunération pour les influenceurs ou une manière de se faire connaître pour les petits entrepreneurs et les artistes. L’argent dépensé pour être vu sur ces plateformes sera, avec cette décision, considéré comme du financement de l’extrémisme.

