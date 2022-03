Covid-19: l'OMS déplore une levée des restrictions trop brutale dans plusieurs pays d'Europe

Les chiffres de la pandémie repartent à la hausse en Europe. Une vingtaine de pays, dont la France, sont particulièrement concernés. Une situation qui n'a rien de surprenant : voilà des semaines que l'OMS demande aux gouvernements de ne pas lever toutes les mesures anti-Covid.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Ce n'est pas parce que quelqu'un décide d'enlever son masque, que son voisin doit absolument faire la même chose. C'est en gros, la petite musique que tente de faire entendre l'OMS depuis le début de l'année. Sauf que rares sont les pays qui l'écoutent vraiment. Le résultat, ce sont ces cinq millions de nouveaux cas de Covid-19 en une semaine en Europe pour plus de 12 000 décès.

« Plusieurs facteurs expliquent cette hausse des contaminations. Il y a le fait que le variant BA.2 est plus transmissible. Et il y a aussi le fait que tous ces pays lèvent les restrictions de façon brutale. En passant de trop à pas assez, explique Hans Kluge, le directeur de la branche européenne de l'OMS. Je crois que nous devons faire une différence entre le Covid et la pandémie. Nous allons devoir vivre longtemps avec le Covid, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous débarrasser de la pandémie ».

Tout n'est pas noir pour autant. Déjà parce que les Européens ont acquis une large immunité contre le Covid-19 avec Omicron. Et aussi parce qu'avec la fin de l'hiver, les risques de se retrouver dans des endroits confinés, diminue. Mais ce serait oublier que le sous-variant BA.2 d'Omicron qui se propage actuellement est le plus transmissible jamais vu depuis le début de la pandémie. Et que tous les pays ne sont pas autant vaccinés que l'Europe de l'ouest.

