[EN DIRECT] Guerre en Ukraine : suivez les dernières informations

WhatsApp n’a pas été coupé, certainement pour des raisons économiques. Beaucoup d’entreprises doivent avoir des relations commerciales au travers de WhatsApp. Pour ce qui est des réseaux plus traditionnels que sont Instagram et Facebook, il est plus facile de s’en priver. Ils avaient déjà un niveau de contrôle et de censure des contenus très élevé, et là les autorités russes se sont rendues compte qu’elles ne pourraient pas entièrement censurer.