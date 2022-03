En pleine crise, les Britanniques espèrent des aides pour alléger les factures d'énergie

Reportage

Au Royaume-Uni, le ministre de l'Économie doit présenter ce mercredi 23 mars son budget de printemps. D'habitude l'occasion de rectifier les dépenses au mitan de l'année budgétaire, les Britanniques espèrent des mesures, notamment pour atténuer le prix de l'énergie, alors que le Royaume-Uni s'embourbe dans une crise du coût de la vie.

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Maman de deux adolescentes, Zahia dépend d'une banque alimentaire pour les repas de sa famille. Mais pour l'électricité, cette mère au foyer doit faire attention à tout. « On n'allume le chauffage que quelques heures par jour, quand les filles rentrent de l'école. On essaie de ne pas cuisiner tous les jours, pour économiser le gaz... Il faut tout contrôler », explique-t-elle.

La plupart des Britanniques règlent leur facture d'énergie par prélèvement mensuel, mais les moins fortunés sont obligés de recourir au prépaiement, un système moins imprévisible, mais plus couteux sur le long terme. Billy McGranahan, fondateur de la banque alimentaire Dad's House, a dû se résoudre depuis octobre à aussi apporter une aide sur les factures d'énergie.

« On aide entre 6 et 15 familles par semaine. Tous les jours, nous voyons des familles qui n'ont pas les moyens d'allumer le chauffage, ou même de cuisiner la nourriture que nous leur donnons. Alors, on leur met de l'argent sur leur compteur, entre 100 et 250 livres suivant le nombre d'enfants », détaille-t-il.

La crise, il le voit, touche tout le monde : en trois mois, les dons à la banque alimentaire Dad's House ont été divisés par trois. Il espère un geste de la part du gouvernement lors du budget de printemps.

