Guerre en Ukraine: ces Slovaques réceptifs aux théories du complot pro-russes

Reportage

L’élan de solidarité avec les réfugiés se poursuit dans la région frontalière de l'Ukraine, à l'est du pays. Mais les relais de la propagande du Kremlin par une partie de la classe politique a des conséquences.

Avec notre envoyé spécial à Košice, Alexis Bédu

Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, un homme explique en slovaque que la vraie raison de la guerre en Ukraine serait la faillite financière des États-Unis. Il s'agit d'un exemple parmi tant d'autres des nombreuses théories du complot très suivies en Slovaquie.

« Il y a une grande quantité de population qui est déjà jalouse de la période communiste. Par rapport à la propagande russe, cette idée que l'Otan et les États-Unis sont responsables de cette attaque est là, malheureusement », explique Martin Skara, philosophe à Košice, dans l’est du pays.

Selon un récent sondage, 44% de la population considère que les États-Unis et l’Otan sont responsables de la situation. Les autorités tentent désormais de combattre cette propagande orchestrée par le Kremlin, explique Katalina Kukutchkova, professeure à l’université de Kosice.

« Avec le Covid, je pense que les autorités ont réagi trop tard et donc le résultat était terrible, on a eu une mortalité très élevée pendant la seconde vague. Maintenant, avec les premières désinformations concernant la guerre en Ukraine, la police a commencé à identifier ces messages et ces sources qui sont fausses ».

Certaines voix de l’opposition surfent sur cette vague pro-russe. Deux députés du parti néofasciste « Notre Slovaquie » se sont récemment rendus à la frontière ukrainienne avec pour objectif de prouver que seules des personnes noires venaient trouver refuge dans le pays.

Vos questions sur la guerre en Ukraine © RFI

