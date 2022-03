Les pharmacies russes face à aux difficultés d'approvisionnement en médicaments

Selon une enquête interne des médecins en Russie rendue publique par le quotidien Védomosti, plus de 80 médicaments manquent actuellement dans les pharmacies russes. Depuis plusieurs semaines, c'est la ruée, et beaucoup de malades ou de patients ayant besoin d'un traitement au long cours peuvent se retrouver en difficulté.

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

Anti-inflammatoires, insuline, médicaments contre le cancer, contre les maladies cardiovasculaires ou bien l’asthme... La liste des produits qui manquent dans les pharmacies de toute la Russie donne le vertige. Des besoins qui seraient les conséquences des constitutions de stocks en anticipation de difficulté d'approvisionnement ou d'une explosion de l'inflation. Seulement, les médecins interrogés l'assurent : c’est un effet panique qui serait déjà passé.

Pourtant, les patients et leurs proches se sont déjà organisés avec notamment la mise en place de chaînes Telegram d'entraide.

« Je faisais partie d'un groupe Telegram où on s’échangeait des blagues, et à un moment donné, un message est apparu qui était loin d'être drôle. Une femme demandait de l'aide pour acheter des médicaments pour sa mère qui était à Oufa dans l'ouest du pays. Ce médicament, je le prends aussi tous les jours et beaucoup de gens qui ont comme moi des problèmes de thyroïde en ont besoin. Je me suis bien rendu compte de sa difficulté et je lui ai dit que je l'aiderais. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de créer un grand groupe public qui permettrait aux gens de trouver des médicaments dans toutes les villes de Russie », raconte une Russe à RFI.

Les médecins recommandent des médicaments génériques russes en remplacement des traitements habituels et avancent que la situation va se normaliser

Mais depuis le début de l'opération militaire en Ukraine, la vente des antidépresseurs a explosé selon le journal Kommersant : 4 fois plus que l'année dernière. Le chiffre d'affaires des somnifères et anxiolytiques en vente libre a, lui aussi, doublé

