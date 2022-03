Russie: nouvelle condamnation pour Alexeï Navalny

Cela fait plusieurs semaines qu'Alexeï Navalny (photo) était jugé derrière les murs de sa colonie pénitentiaire à 100 kilomètres à l'est de Moscou. AP - Alexander Zemlianichenko

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Neuf ans de prison de plus pour l'opposant emprisonné. Une juge russe a reconnu, ce mardi 22 mars, Alexeï Navalny coupable « d'escroquerie » et « d'outrage à magistrat ». Pour ce motif, le parquet avait requis à peine plus la semaine passée : que la peine de deux ans et demi de détention, qu'Alexeï Navalny purge depuis un peu plus d'un an, soit portée à treize années d'emprisonnement.