Ukraine: l’UE met l’embargo total sur le pétrole russe à nouveau sur la table des sanctions

Plus on va s’attaquer à des installations, plus on peut craindre une réduction de l'offre, puisque chaque fois qu’on détruit une installation, cette installation ne produit plus. Et donc, ça vient rajouter à la panique générale. Disons que c’est un phénomène qui est très ponctuel, alors que ce qui inquiète beaucoup plus aujourd’hui, c’est qu’un embargo total sur la Russie, qui est le troisième producteur mondial de pétrole et le deuxième de gaz, amputerait à la fois le gaz et le pétrole de l’ordre de 15%. Donc, vous imaginez, amputer de 15% un marché pétrolier et gazier déjà en rupture offre-demande, il n’y a plus de limites à ce moment-là. La guerre russo-ukrainienne se transforme en une guerre gaz-pétrole entre notamment l’Europe et le sud-est asiatique parce qu’il faut savoir que les Américains, grâce à leur gaz et pétrole de schiste, sont complètement protégés puisqu’ils sont devenus pratiquement indépendants en terme de gaz et de pétrole.