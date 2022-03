Ukraine: les associations allemandes organisent un programme scolaire pour les enfants réfugiés

Avec notre envoyé spécial à Francfort-sur-l’Oder, Achim Lippold

Nous sommes dans les locaux de l’association Sonnenschein (en français « rayon de soleil »). Trois petites filles ukrainiennes jouent au ballon pendant que leurs mères discutent entre elles. L’association a été créée par Yevgeni Tverdochleb en 2016, pour accueillir des enfants de réfugiés syriens et afghans. Lui-même vient de l’Ukraine, mais vit depuis vingt ans en Allemagne :

« Notre objectif, c’est que les enfants oublient - pour un moment - la guerre. Qu’ils déconnectent des histoires de guerre. C’est pour cela ne parlons pas de la guerre ici et nous évitons de faire du bruit pour ne pas effrayer les enfants, explique Yevgeni Tverdochleb. Ce qui nous importe, c’est leur stabilité émotionnelle. »

Pour les enfants plus grands, l’association a mis en place un programme scolaire. Irina qui vient d’arriver en Allemagne se charge des cours d’anglais :

J’aime enseigner, j’aime vraiment ça. J’étais professeur d’anglais en Ukraine et ces cours ici me permettent de continuer à travailler et d’aider les enfants.