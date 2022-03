[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: suivez les dernières informations

Le but de la Russie est d’organiser une famine à Marioupol et ainsi renforcer ses positions dans le processus de négociations. Dans la ville, il n’y a pas de nourriture. Une partie de la population a encore quelques provisions, des bocaux de légumes, c’est une tradition ukrainienne… mais il n’y a plus d’eau. Lorsqu’il a neigé, tout le monde a ramassé la neige pour la faire fondre. Les gens préparent la nourriture sur des feux de bois. Selon des informations qui nous sont parvenues, des personnes ont commencé à manger leurs animaux domestiques. Bref, c’est la famine là-bas, la famine et le blocus. La Russie bombarde les convois, elle tire sur des convois avec des enfants. Tout cela devient clair quand on sait que l’homme qui est aux commandes pour le siège de Marioupol est le même que pour le siège d'Alep en Syrie, le colonel-général Mikhail Mezentsev. Là-bas aussi, ils bombardaient les couloirs humanitaires. C’est visiblement une tactique éprouvée.