Espagne: la grève des transporteurs entraîne de graves pénuries dans les supermarchés

En Espagne, la grève des transporteurs arrivait ce mercredi à son neuvième jour et génère une « une crise d’État », selon les responsables du secteur, qui enjoignent le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour donner satisfaction aux transporteurs. Jeudi, une réunion au sommet devrait avoir lieu entre l’exécutif et le Comité national des transports de route. D’ici là, l’approvisionnement est déficitaire et affecte la distribution dans les supermarchés.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

L’inquiétude est de plus en plus visible en Espagne. Alors que sur des kilomètres, les camionneurs font grève et bloquent la capitale du pays, les supermarchés connaissent de réels problèmes d’approvisionnement.

Dans le centre de Madrid, dans un des supermarchés de la très populaire chaîne Dia, la préoccupation est sur tous les visages: « Il manque du riz, des pâtes, il manque des légumes comme les tomates ou les poivrons, mais il manque surtout du lait. Quant à l’huile de tournesol, on n’en trouve nulle part », explique Alvaro, en charge du magasin.

Plus de 100 000 emplois en jeu

La situation est à ce point inquiétante que plusieurs marques ont cessé certaines productions temporairement, dont le producteur de bière Heineken ou le géant Danone. Les fédérations de l’alimentation et de la distribution ont prévenu qu’elles étaient au bord du précipice et que plus de 100 000 emplois sont en jeu.

« Espérons que le gouvernement règle le problème, car c’est le gouvernement qui doit faire le premier pas, estime Giselda, en charge d’un magasin Carrefour. Les transporteurs luttent pour quelque chose qui est justifié. Tout a des conséquences. Voyons voir si une solution peut apparaître. »

Le gouvernement de Pedro Sanchez et les syndicats de transport doivent se rencontrer. L’exécutif a proposé 500 millions sur la table pour calmer la situation, mais les interlocuteurs disent que ce n’est pas suffisant et qu’ils ne peuvent plus, disent-ils, continuer à se déplacer à perte.

