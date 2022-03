L'examen des demandes d'extradition de dix ex-militants d'extrême gauche italiens reprend à Paris

L’examen des demandes d’extradition de dix ex-militants d’extrême gauche italiens, formulées par Rome, reprend aujourd'hui à Paris. Tous ont été condamnés par contumace dans des affaires liées au terrorisme d'extrême-gauche des années de plomb, dans la décennie 1970. La procédure entamée il y a un an avait été interrompue pour complément d'information.

Ce mercredi, les magistrats parisiens décident du sort d’Enzo Calvitti, psychothérapeute retraité, 67 ans, condamné en Italie à 18 ans de prison pour association de terroristes et bandes armées. Les juges examinent aussi le cas de Giorgio Pietrostefani, 78 ans, gravement malade, accusé d’avoir commandé l’assassinat du commissaire Calabresi.

En faisant interpeller l’an dernier dix anciens activistes d’extrême gauche italiens, Emmanuel Macron a accédé pour la première fois en 40 ans à une demande répétée de l’Italie. Il s’agit pour Rome d’appliquer la règle de droit et de rendre justice aux proches des victimes. Pour la défense, c’est un revirement contraire au droit et à la justice. « Sous couvert d’une prétendue justice, on est en train de tenter, en tout cas les autorités politiques, de fabriquer de l’injustice », résume maître Irène Terrel, avocate de Giorgio Pietrostefani.

C’est quand même l’impensable qui est en train de se produire La réaction de maître Irène Terrel, avocate de Giorgio Pietrostefani

Comme 300 à 400 Italiens arrivés en France dans les années 1980, ces deux hommes bénéficiaient de l’asile politique après avoir renoncé à la violence. C’est la doctrine Mitterrand, jamais remise en cause par les successeurs du président socialiste et mise en place dans un contexte d’extrême tension et de loi d’exception controversée de l’autre côté des Alpes.

Pendant les années 1970, sur fond de guerre froide, l’Italie a en effet compté les victimes, victimes de violence et assassinats ciblés de l’extrême gauche, comme le juge Aldo Moro en 1978, et victimes des attentats à la bombe commis par l’extrême droite, comme celui de la place Fontana à Rome en 1969 ou celui de la gare de Bologne en 1980. Et 40 ans plus tard, cette mémoire des années de plomb n’est toujours pas apaisée.

