L'Otan va déployer quatre nouveaux bataillons en Bulgarie, Roumanie, Hongrie et Slovaquie

Les trente alliés de l’Otan se réuniront ce jeudi 24 mars lors d’un sommet extraordinaire qui sera le premier des trois sommets de la journée bruxelloise avant le G7 et l’UE. Les alliés évoqueront leur renforcement à l’Est et le soutien direct à l’Ukraine, mais ils ne veulent pas provoquer une escalade de la violence et en arriver à une implication de l’Otan dans le conflit qui aurait des conséquences incalculables.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet

Parmi les décisions que devront prendre les trente alliés lors du sommet figure la montée en puissance des troupes de l’Otan sur son flanc Est. L’Alliance a mis en place quatre bataillons dans les pays baltes et la Pologne depuis l’annexion de la Crimée. La taille de ces bataillons vient d’être doublée et leur nombre va doubler lui aussi avec la mise en place de quatre nouveaux bataillons dans les pays alliés voisins de l’Ukraine : Bulgarie, Roumanie, Hongrie et Slovaquie.

« Nous n’enverrons pas de troupes alliées en Ukraine, mais nous nous renforçons encore », affirme Jens Stoltenberg, le secrétaire-général de l’Otan.

Et ces troupes constitueront un des piliers du renforcement à long terme de l’Otan face à la Russie. Celle-ci n’est pas la seule à inquiéter les alliés qui estiment que la Chine joue un rôle trouble. « La Chine a apporté un soutien politique à la Russie et les alliés craignent que la Chine fournisse un soutien matériel à l'invasion russe. Je m'attends à ce que les dirigeants appellent la Chine à assumer ses responsabilités en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations unies, à s’abstenir de soutenir l'effort de guerre de la Russie et à se joindre au reste du monde pour appeler à une fin immédiate et pacifique de cette guerre. », souligne Jens Stoltenberg.

Les alliés vont augmenter leurs fournitures d’armement à l’Ukraine et l’Otan va aussi renforcer ses postures de défense nucléaires, bactériologiques et chimiques.

► À lire aussi : La guerre en Ukraine: tournant majeur pour l'Otan ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne