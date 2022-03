La Pologne annonce l’expulsion de 45 diplomates russes accusés d’espionnage

La Pologne va expulser 45 diplomates russes, accusés d’être des espions. La décision a été annoncée ce mercredi par le ministre de l’Intérieur polonais, Mariusz Kaminski. Des accusations sans fondement, selon l’ambassadeur russe en Pologne, Sergueï Andreev, qui a prévenu que Moscou pourrait prendre des mesures de rétorsion.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Varsovie, Sarah Bakaloglou

Ce mercredi, le ministre de l’Intérieur Mariusz Kaminski a annoncé l’expulsion de 45 personnes, affirmant démanteler « le réseau des services spéciaux russes » en Pologne. « Tolérer ce genre d’activité illégale des services russes menacerait particulièrement la sécurité de la Pologne et celle de nos alliés de l’Otan et de l’Union européenne », a ajouté quant à lui Lukasz Jasina, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, où l’ambassadeur russe a été convoqué ce mercredi.

La Pologne continuer d'appeler à des sanctions plus sévères contre la Russie

Des accusations sans fondement, a réagi Sergueï Andreev, qui a précisé que les relations diplomatiques entre Varsovie et Moscou continuaient cependant. En avril dernier, l’ambassadeur avait déclaré que les relations entre les deux pays étaient au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale, accusant alors la Pologne de vouloir détruire leurs relations et leur coopération dans le cadre d’une campagne russophobe flagrante et dénonçant notamment le soutien de Varsovie à l’opposition biélorusse.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Pologne ne cesse d’appeler à prendre des sanctions plus sévères contre Moscou. Mardi, le président Andrzej Duda a accusé la Russie de se conduire exactement comme l’a fait Hitler. Des déclarations après que l’ancien président russe Dmitry Medvedev a accusé la Pologne de « russophobie pathologique ».

►À écouter: Guerre en Ukraine: que deviennent les femmes et les enfants réfugiés en Pologne

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne