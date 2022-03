La sécurité alimentaire de l’Union européenne, un enjeu majeur pour la Commission

Un agriculteur cultive son champ à Haynecourt, près de Cambrai, le 14 avril 2020. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’invasion de l’Ukraine pat la Russie a provoqué une flambée mondiale des prix des produits agricoles et provoqué l’inquiétude de l’Union européenne. Le cours mondial de la tonne de blé a augmenté de 70% selon la Commission européenne. Lors de leur sommet de Versailles, les 27 chefs d’États et de gouvernements de l’UE ont réclamé une batterie de mesures pour sécuriser l’approvisionnement agricole : soutien financier et surtout extension des surfaces agricoles sont les deux plus grands axes retenus.