La Slovaquie pourrait fournir son système anti-missile S-300 à l’Ukraine

Reportage

Alors qu’un sommet de l’Otan a lieu ce jeudi à Bruxelles et que l’organisation va apporter « un soutien supplémentaire à l’Ukraine contre les menaces nucléaires et chimiques », le système américain de missiles anti-aériens Patriot est aussi en cours d'acheminement vers la Slovaquie, pays frontalier de l’Ukraine. La Slovaquie, elle, a annoncé dans le même temps qu’elle pourrait fournir à l’Ukraine son système anti-missile S-300.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Košice, Alexis Bédu

À Košice, dans la région frontalière de l’Ukraine, il n’y a pas de débat à avoir pour les habitants, il faut aider le voisin agressé et tout mettre en œuvre pour se défendre face aux Russes.

« Je crois qu’il faut se tenir prêt, il ne fait pas avoir peur, explique ce Slovaque. On peut être pacifiste si tout le monde l’est, mais évidemment la Russie n’est pas pacifiste alors si l’on reste pacifiste, on disparaît. »

« Un mal qu’il faut arrêter à tout prix »

À Košice, on se souvient de l’invasion d’août 1968 avec les chars russes déboulant à Prague dans ce qui était encore la Tchécoslovaquie.

« J’ai vu des images de Marioupol à la télévision et je me suis dit que ça pourrait être chez nous, raconte Igor Petrovtchik, maire du plus grand quartier de Košice. Il y a un danger réel et c’est un mal qu’il faut arrêter à tout prix. Je pense que si en 2014 notre réaction envers l’agression de Poutine avait été plus forte, on n'en serait peut-être pas là aujourd’hui. Le risque de troisième guerre mondiale existera tant que Poutine sera au pouvoir. Il faut se protéger. »

Une fois le système américain installé, les deux pièces anti-missiles S-300 slovaques devraient être envoyées en Ukraine. Le gouvernement prépare la population, expliquant qu’en ce moment ces vieux systèmes ne servent à rien en Slovaquie. Les Russes et les Ukrainiens étant les seuls à pouvoir faire leur maintenance.

►À lire: L'Otan va déployer quatre nouveaux bataillons en Bulgarie, Roumanie, Hongrie et Slovaquie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne